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Факти / Відео / Україна

Відповідає стандартам НАТО: у Харкові представили модернізований танк Т-64

Ілля Нежигай редактор стрічки Тетяна Доцяк журналістка Факти ICTV

Харківський бронетанковий завод представив модернізований танк Т-64.

Найпопулярніший танк українського війська отримав більш потужний двигун, захищенішу броню та сучасні системи зв’язку, які відповідають стандартам НАТО. Танк може вести бій навіть уночі, а цьогоріч його оснастять бортовими комп’ютерами.

Танк Т-64 шістдесят років тому створили харківські конструктори, але машина популярна й досі, її лише вдосконалюють. Це – одна з останніх версій – Т-64 БМ2.

Модернізований танк став важчим на кілька тонн, однак це не вплинуло на його маневровість. Все через 6-циліндровий двигун, а це додаткові 300 кінських сил. Загальна потужність у тисячу кінських сил дозволяють 46-тоннику легко пересуватись на передовій у будь-яку погоду.

Водночас вага танку збільшилась через броню, що дає додатковий захист, розповів головний інженер заводу Володимир Шаргуленко. Протикумулятивна решітка захищає броню від реактивних гранат, а додаткові бронелисти прикривають паливний бак.

Крім того, танк має захист “ніж” – це розробка харківських конструкторів: в передній частині танку закладають вибухівки, які протидіють снарядам.

Гумові щитки захищають від потрапляння куль та уламків снаряду в основу башти, а 125-ти міліметрова гармата точно влучає в ціль на відстані до п’яти км.

Бій можна вести навіть вночі завдяки тепловізору і системі нічного бачення.

Оновлений Т-64 має сучасні системи навігації та зв’язку, які відповідають стандартам НАТО: переговори захищені шифруванням і недоступні ворогу.

До 2014-го року танки Т-64 сотнями іржавіли на складах Міноборони. Війна вимагала швидкого озброєння армії, машини розбирали до гвинтика, ставили новітнє оснащення і постачали у військо.

Наразі Харківський бронетанковий завод завантажений до кінця року: є контракти на ремонт та модернізацію кількох десятків танків чотирьох модифікацій.

Також цьогоріч на заводі планують ремонтувати танки Т-80 та БТРи, відновлення яких завод опанував торік.

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