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Факты / Украина

Превзошли ожидания: завершены предварительные испытания артиллерийской установки Богдана

Илья Нежигай редактор ленты
Превзошли ожидания: завершены предварительные испытания артиллерийской установки Богдана

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Богдана успешно прошла ведомственные испытания Министерства обороны Украины во время стрельбищ.

Как сообщил портал Defence Express, в ходе испытаний было произведено 450 выстрелов на дальность 42 км.

Сам огневой тест САУ проходил на Государственном испытательном полигоне ВСУ Алибей в Одесской области. Испытания длились в течение декабря и января.

По заявлениям разработчика артиллерийской установки, дальность выстрела обычным снарядом из колесной 155-мм САУ составляет до 40 км. Но уже во время испытаний была подтверждена возможность стрельбы на 42 км без использования активно-реактивного снаряда.

Во время огневых стрельб использовали 155-мм снаряды турецкого и чешского производства, включая дальнобойные снаряды с улучшенной аэродинамикой и ведущим ремнем HE ERFB-ВВ от Excalibur Army.

Напомним, в январе этого года стало известно, что ракетный комплекс “Нептун” начал проходить испытания.

Его планируют передать Военно-морским силам Украины в первом квартале 2022 года. В состав дивизиона будет входить 19 спецмашин.

Фото: Defense Express

Источник: Defense Express

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