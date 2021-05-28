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Факты / Видео / Украина

Отработали наступление на врага: на Ровенщине прошли военные учения

В Ровенской области провели масштабные учения армейцев с использованием новейшей военной техники. Сухопутные войска отрабатывали наступление на врага.

На этот раз применяли неклассические способы ведения боевых действий, не по учебникам, а пользуясь опытом войны на Донбассе. Тяжелая техника, военная авиация, современные беспилотные аппараты — благодаря точному взаимодействию всех подразделений вражеские позиции на условном поле боя удалось разбить вдребезги.

Военные применяли передовые противотанковые ракетные комплексы, в том числе украинскую Cтугну, турецкий комплекс Байрактар ​​и американский Джавелин.

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— Мы сегодня применили максимально то вооружение, которое сегодня у нас уже есть, с целью улучшения умений и навыков командиров, штабов, по управлению этим оружием и применением с целью максимального нанесения потерь противнику и сохранения своих войск, — комментирует Руслан Хомчак — главнокомандующий Вооруженных Сил Украина.

Реформирование ВСУ

В мае Руслан Хомчак представил план реформирования украинской армии. Развитие ВСУ прежде всего будут обеспечивать введением объединенного руководства, обновлением техники и формированием военного резерва.

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