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Факти / Відео / Україна

Відпрацювали наступ на ворога: на Рівненщині пройшли військові навчання

У Рівненській області провели масштабні навчання армійців із використанням новітньої військової техніки. Сухопутні війська відпрацьовували наступ на ворога.

Цього разу застосовували некласичні способи ведення бойових дій, не за підручниками, а послуговуючись досвідом війни на Донбасі. Важка техніка, військова авіація, сучасні безпілотні апарати – завдяки точній взаємодії усіх підрозділів ворожі позиції на умовному полі бою вдалося розбити вщент.

Військові застосовували надсучасні протитанкові ракетні комплекси, зокрема українську Cтугну, турецький комплекс Байрактар та американський Джавелін.

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– Ми сьогодні застосували максимально те озброєння, яке сьогодні у нас уже є, з метою покращення вмінь і навичок командирів, штабів щодо управління цієї зброєю та з метою максимального нанесення втрат противнику і збереження своїх військ, – коментує Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних Сил України.

Реформування ЗСУ

У травні Руслан Хомчак презентував план реформування української армії. Розвиток ЗСУ насамперед забезпечуватимуть запровадженням об’єднаного керівництва, оновленням техніки та формуванням військового резерву.

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