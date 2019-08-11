Отремонтирована размытая непогодой дорога в Затоку и Каролино-Бугаз

На трассе Одесса-Белгород-Днестровский возобновили движение.

Огромную воронку, которую на прошлой неделе размыла непогода, наконец починили.

Теперь отдыхающие могут попасть в курортную Затоку и Каролино-Бугаз привычным маршрутом, не теряя времени на 20-километровый объезд.

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Впрочем, ремонтники продолжают работать на этом участке. Теперь нужно укрепить склон и засыпать огромную щель, которую вымыло проливным дождем.

Для этого необходимо более 600 тонн грунта, полностью завершить работы планируют уже через несколько дней.

Напомним, мощная песчаная буря накануне накрыла популярный курорт Кирилловка на Азовском море.

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