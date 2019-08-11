Відремонтовано розмиту негодою дорогу до Затоки та Кароліно-Бугазу

На трасі Одесса-Білгород-Дністровський поновили рух.

Величезну вирву, яку минулого тижня розмила негода, нарешті залатали.

Тепер відпочивальники можуть потрапити до курортної Затоки та Кароліно-Бугазу звичним маршрутом, не марнуючи часу на 20-кілометровий об’їзд.

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Втім ремонтники продовжують працювати на цій ділянці. Тепер потрібно укріпити схил та засипати величезну щілину, яку вимило рясним дощем.

Для цього необхідно понад 600 тонн ґрунту, повністю завершити роботи планують уже за кілька днів.

Нагадаємо, потужна піщана буря напередодні накрила популярний курорт Кирилівка на Азовському морі.

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