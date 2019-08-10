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Последний раз такое видели полвека назад: Кирилловку накрыла мощная песчаная буря

Мощная песчаная буря накануне накрыла популярный курорт Кирилловка на Азовском море.

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Опасное и необычное для Украины явление фиксировали очевидцы. На видео видно, как пыль и песок поднимаются над горизонтом.

Местные старожилы говорят, что в последний раз такое явление здесь видели полвека назад.

Напомним, после недавней непогоды в курортной Санжейке обвалился склон. Глиняная масса засыпала большую часть пляжа

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