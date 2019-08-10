Последний раз такое видели полвека назад: Кирилловку накрыла мощная песчаная буря
Мощная песчаная буря накануне накрыла популярный курорт Кирилловка на Азовском море.
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Опасное и необычное для Украины явление фиксировали очевидцы. На видео видно, как пыль и песок поднимаются над горизонтом.
Местные старожилы говорят, что в последний раз такое явление здесь видели полвека назад.
Напомним, после недавней непогоды в курортной Санжейке обвалился склон. Глиняная масса засыпала большую часть пляжа
2019-08-10Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.