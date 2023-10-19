”Отрезали бы ногу – получил бы инвалидность”: скандал вокруг МСЭК в Харькове

В Харькове Минздрав назначил проверку из-за скандала в медико-социальной экспертной комиссии. “Отрезали бы ногу, тогда бы получил инвалидность”, – именно так, по словам защитника Украины Дмитрия Олейника, глава МСЭК объяснила ему отказ в предоставлении II группы. Высказывание главы комиссии возмутило бывшего военного, он написал об этом в Facebook, скандал докатился до Министерства здравоохранения.

Во время боев за Харьков 27 февраля 2022 года оккупанты прорвались в город и забаррикадировались в школе на улице Шевченко. Дмитрий вместе с другими защитниками всех уничтожили. Парень получил тяжелое ранение. Два осломка из трех извлекли сразу, Дмитрий получил ІІІ группу инвалидности и продолжил защищать Харьковщину. Однако состояние ухудшалось – сказывался оставленный в ноге осколок.

Дмитрию пришлось уволиться со службы, направился в МСЭК, чтобы установили ІІ группу инвалидности. Однако ответ тамошних врачей шокировал.

— Мне сказали: “Нам все и так видно – ІІІ группа”. На что я сказал: “Извините, как ІІІ? По документам мне предусмотрена ІІ”. Ответ был таким: “Вы же не ампутант, надо было ампутировать, чтобы 100% была ІІ”, – вспоминает Дмитрий Олейник.

Дмитрий написал об этом в соцсети, обвинив главу МСЭК Харьковщины Ларису Буничеву, мол, вместо благодарности ему предлагают отрезать ногу. Разгорелся скандал.

Лариса Буничева, ныне исполняющая обязанности главы МСЭК в Харьковской области, утверждает, что все было не так. Сообщение Дмитрия в Facebook, говорит, ее обидело, там фото больной ноги годичной давности и главное – она пыталась быть корректной и только цитировала Закон о реабилитации лиц с инвалидностью. Говорит, что ничего отрезать не предлагала.

— Что за чушь? Во-первых, это не врачебный термин, никогда врач не скажет “отрезать ногу”, он скажет “ампутация”. Кроме этого, я с ним наедине не оставалась, у нас четыре человека в комиссии, – отметила и. о. главы Харьковской областной МСЭК Лариса Буничева.

Дмитрий говорит: пытался объяснить, что со временем с ногой стало только хуже – она почти не двигается, стала короче и усыхается, но его никто не слушал. К тому же, согласно закону, если ранение связано с защитой родины, группа повышается на одну степень. Буничева говорит: видеокамер, чтобы установить на чьей стороне правда, в кабинетах МСЭК нет. А по группе инвалидности – передали документы в центральную киевскую комиссию, чтобы там поставили точку. Также там оценят и высказывания и компетенцию самой Буничевой.

— Мы не говорим относительно юридического аспекта, поскольку решение будет принято по результатам проверки, но по поводу этичности высказываний – это категорически недопустимо, и соответствующие решения будут приняты. В том числе и по кадровому пересмотру, – говорит заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Уже в ближайшее время Харьковскую областную МСЭК ожидает прицельная проверка, и не только по поводу этого скандала – посмотрят и решения об установлении инвалидности, а также возможна коррупционная составляющая, – говорят в Минздраве. Такие проверки, согласно решения СНБО, ожидают все медико-социальные экспертные и военно-врачебные комиссии, будут изучать их деятельность за время полномасштабной войны. Потому что коррупционных скандалов с выдачей липовых справок об инвалидности слишком много. Результаты должны быть обнародованы в начале декабря.

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