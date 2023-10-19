”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії. “Відрізали б ногу, тоді отримав би інвалідність”, – саме так, за словами захисника України Дмитра Олійника, голова МСЕК пояснила йому відмову в наданні ІІ групи. Висловлювання голови комісії обурило колишнього військового, він написав про це у Facebook, скандал докотився до Міністерства охорони здоров’я.

Під час боїв за Харків 27 лютого 2022 окупанти прорвалися в місто і забарикадувалися в школі на увлиці Шевченка. Дмитро разом з іншими оборонцями всіх знищили. Хлопець зазнав важкого поранення. Два уламки з трьох дістали одразу, Дмитро отримав ІІІ групу інвалідності й продовжив боронити Харківщину. Однак стан погіршувався – давався взнаки залишений у нозі осколок.

Дмитру довелося звільнитися зі служби, подався до МСЕК, щоб встановили ІІ групу інвалідності. Однак відповідь тамтешніх лікарів шокувала.

– Мені сказали: “Нам все і так видно – ІІІ група”. На що я сказав: “Вибачте, як ІІІ? По документах мені передбачена ІІ”. Відповідь була такою: “Ви ж не ампутант, треба було ампутувати, щоб 100% була ІІ”, – пригадує Дмитро Олійник.

Дмитро написав про це до соцмереж, звинувативши очільницю МСЕК Харківщини Ларису Бунічеву, мовляв, замість вдячності йому пропонують відрізати ногу. Розгорівся скандал.

Лариса Бунічева, яка нині виконує обов’язки голови МСЕК у Харківській області, стверджує, що все було не так. Допис Дмитра у Facebook, каже, її образив, там фото хворої ноги річної давнини й головне – вона намагалася бути коректною і лиш цитувала Закон про реабілітацію осіб з інвалідністю. Говорить, що нічого відрізати, не пропонувала.

– Що за нісенітниці? По-перше, це не лікарський термін, ніколи лікар не скаже “відрізати ногу”, він скаже “ампутація”. Крім цього, я з ним наодинці не залишалася, у нас чотири людини в комісії, – зазначила в.о. голови Харківської обласної МСЕК Лариса Бунічева.

Дмитро каже: намагався пояснити, що з часом з ногою стало тільки гірше – вона майже не рухається, стала коротшою і всихається, але його ніхто не слухав. До того ж, згідно із законом, якщо поранення пов’язане із захистом батьківщини, група підвищується на один ступінь. Бунічева каже: відеокамер, щоб встановити на чиєму боці правда, у кабінетах МСЕК немає. А щодо групи інвалідності – передали документи до центральної київської комісії, щоб там поставили крапку. Також там нададуть оцінку й висловлюванням і компетенцію самої Бунічевої.

– Ми не говоримо щодо юридичного аспекту, оскільки рішення буде прийнято за результатами перевірки, але з приводу етичності висловлювань – це є категорично неприпустимим, і відповідні рішення будуть прийняті. В тому числі й з кадрового перегляду, – говорить заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Уже найближчим часом на Харківську обласну МСЕК очікує прицільна перевірка, і не тільки щодо цього скандалу – подивляться і рішення про встановлення інвалідності, а також можлива корупційна складова, – кажуть у МОЗ. Такі перевірки, відповідно до рішення РНБО, чекають на всі медико-соціальні експертні та військово-лікарські комісії, вивчатимуть їхню діяльність за час повномасштабної війни. Бо корупційних скандалів з видачею липових довідок про інвалідність надто багато. Результати мають оприлюднити на початку грудня.

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