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Війна на Донбасі: ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування

Минула доба на Донбасі пройшла без обстрілів. Проте сьогодні окупанти не припиняють порушувати домовленості. На Приазовׄ’ї, поблизу Водяного, ворожий безпілотник типу квадрокоптер перетнув лінію розмежування.

Українські бійці нейтралізували апарат. Втрат і поранень у лавах українського війська не зафіксовано. Здійснюють провокаційні обстріли бойовики і в районі селища Шумів.

Щоб провокації були не надто відкритими, окупанти застосовують глушники. Нещодавно вони звинувачували українських армійців у порушенні умов перемир’я та розбудові нових позицій біля населеного пункту Шумів.

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Проте окопуються саме противники, їм не заважають навіть погодні умови. Морпіхи, які боронять тутешні позиції кажуть, ворог не соромиться, копає і в день, і в ночі.

Засідання ТКГ щодо загострення на Донбасі

30 жовтня у штабі Операції об’єднаних сил повідомили про смерть двох військових. Через це відбулося термінове засідання Тристоронньої контактної групи.

Результат зустрічі – домовленість про продовження перемир’я.

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