Состоялось экстренное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонний контактной группе, которое инициировала Украина после гибели двух бойцов. Главный результат — договоренность о продлении перемирия на Донбассе.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ в соцсети.

Стороны также обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения режима прекращения огня.

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Консультации по этому поводу продолжат на следующем очередном заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября.

Российская сторона пока никак не комментировала результаты встречи ТКГ.

Потери на Донбассе

30 октября оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного.

Вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.