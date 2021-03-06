Война за Гостиный двор. Кому он достанется и когда его начнут реставрировать

В столице уже девятый год пытаются решить судьбу памятника архитектуры — Гостиного двора. Сооружение за старым забором стоит без крыши и разрушается. В 2012 году на ее месте хотели построить ТРЦ соратники Януковича.

Затем Майдан, суды, и Гостиный двор наконец вернули государству. Но никаких мер по сохранению или конкретных планов спасти объект еще не было. Теперь же идет борьба уже между властью — государственной и городской за то, кто имеет больше прав и возможностей на реставрацию.

Памятник архитектуры вот-вот начнет разрушаться. Три года назад здание вернули государству — Фонду госимущества. И за эти годы сооружение продолжило разрушаться. Более того, активисты уверяют, что за забором до сих пор охрана предыдущего арендатора.

На акции протеста призывают отдать объект Киеву. Говорят, что за столько лет правительство не привело его в порядок. Город готов взять на себя расходы. Потому что говорят, что государство уже имело шанс и не воспользовалось им. Кроме того, у Минкульта достаточно зданий в столице, которые нуждаются в качественном ремонте.

Минкульт тоже хочет забрать Гостиный двор под свое крыло. Там говорят, что готовы реставрировать и имеют на это деньги.

Активисты призывают не затягивать с восстановлением исторического памятника, потому что еще немного — и спасать будет нечего. Еще одно их требование — сохранить исторический облик комплекса и не превратить его в очередной торговый центр.

Реконструкция хрущевок в Киеве

КГГА проведет комплексную реконструкцию устаревшего жилья в столице совместно с частным предприятием Институт урбанистики. Первые два этапа проекта уже готовы.

Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп сообщил, что уже на сегодняшний день определены основные шаги, необходимые для реализации программы реконструкции устаревшего жилья.

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