Реконструкция хрущевок в Киеве: первые два этапа проекта готовы

Киевская горгосадминистрация проведет комплексную реконструкцию устаревшего жилья в столице совместно с частным предприятием Институт урбанистики. Первые два этапа проекта уже готовы.

Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп сообщил, что уже на сегодняшний день определены основные шаги, необходимые для реализации программы реконструкции устаревшего жилья.

По его словам, уже проведена опытно-аналитическая работа, в частности анализ нормативной базы для реализации программы и международного опыта, выбор оптимальных механизмов финансирования реконструкции.

Особое внимание было уделено правам и обязанностям жителей домов, подлежащих реконструкции, а также урегулированию вопросов оформления права собственности на жилье.

Далее в планах — заняться тотальной проверкой устаревшего жилья. Это позволит определить границы территорий реконструкции в соответствии с действующей градостроительной и проектной документацией.

После утверждения характеристик и границ кварталов для реновации, очередности и способов осуществления реконструкции проект программы будет вынесен на рассмотрение Киевсовета.

В Киеве восстанавливают устаревший жилой фонд

Недавно в Киеве начали реконструировать хрущевки, поэтому людей временно отселили из некоторых помещений.

Всего в столице 2 195 домов с 165 529 квартирами считаются устаревшей застройкой. Такие дома не отвечают современным требованиям к комфортной жизни и требуют значительных затрат на содержание и ремонт.