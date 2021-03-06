Війна за Гостиний двір. Кому він дістанеться та коли його почнуть реставрувати

У столиці вже дев’ятий рік намагаються вирішити долю архітектурної пам’ятки – Гостиного двору. Споруда за старим парканом стоїть без даху та руйнується. 2012 року на її місці хотіли збудувати ТРЦ поплічники Януковича.

Потім Майдан, суди, і Гостиний двір нарешті повернули державі. Але жодних заходів зі збереження чи конкретних планів врятувати об’єкт досі не було. Тепер же точиться боротьба уже між владою – державною та міською за те, хто має більше прав і можливостей на реставрацію.

Пам’ятка от-от почне валитися. Три роки тому будівлю повернули державі – Фонду держмайна. Та за ці роки споруда валилася далі. Більше того, активісти запевняють, що за парканом досі охорона попереднього орендаря.

На акції протесту закликають віддати об’єкт Києву. Кажуть, що за стільки років уряд досі не навів лад. Місто готове взяти на себе витрати. Бо кажуть, що держава вже мала шанс і не скористалася ним. Крім того, в Мінкульту достатньо будівель у столиці, які потребують якісного ремонту.

Мінкульт теж хоче забрати Гостиний двір під своє крило. Там кажуть, що готові реставрувати і мають на це гроші.

Натомість активісти закликають не зволікати з відновленням історичної пам’ятки, бо ще трохи – і рятувати буде нічого. Ще одна їхня вимога – зберегти історичне обличчя комплексу і не перетворити його на черговий торговий центр.

Реконструкція хрущовок у Києві

КМДА проведе комплексну реконструкцію застарілого житла в столиці спільно з приватним підприємством Інститут урбаністики. Перші два етапи проекту вже готові.

Заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп повідомив, що вже на сьогодні визначили основні кроки, необхідні для реалізації програми реконструкції застарілого житла.