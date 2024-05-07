Войска Франции в Украину не заходили, но есть нюанс | Новости Факты ICTV за 06.05.2024
— Оккупанты нанесли удары по селам Черкасские Тишки и Липцы на Харьковщине
— Сырский двое суток провел на передовой из-за сложной ситуации
— Украине следует перехватывать инициативу на поле боя как можно быстрее — Институт исследования войны
— Работа зенитчиков на Бахмутском направлении МИД России открыто угрожает атаковать военные объекты Британии
— Украина ищет 10 млрд евро на оборонное производство
— Франция официально опровергла дезинформацию о присутствии ее военных на территории
— Украина Работа специалистов гражданско-военного сотрудничества ВСУ
— Центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Милосердие» релоцировали на Закарпатье
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