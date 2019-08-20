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Военная прокуратура объявила подозрение верхушке “Л/ДНР”

Военная прокуратура объявила заочные подозрения верхушке террористических организаций ДНР и ЛНР – так называемом министру иностранных дел и фейковому омбудсмену. Об этом заявил главный военный прокурор Анаталий Матиос.

По его словам, эти так называемые чиновники на оккупированной территории запугивают людей, заставляют жителей писать заявления в международные суды о нарушении их прав нашим государством.

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Для этого оккупанты создали даже специальную комиссию, которая занимается исками. Их передают в следственный комитет России, а там в Европейский суд по правам человека.

Сейчас оккупанты подали на рассмотрение международным инстанциям более 1,5 тысячи жалоб. Все они базируются на лжи, – подчеркнул Матиос.

Напомним, благодаря военной прокуратуре генерал-майор Виктор Назаров предстал перед судом и был осужден на 7 лет за авиакатастрофу над Луганском.

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