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Військова прокуратура оголосила підозру верхівці “Л/ДНР”

Військова прокуратура оголосила заочні підозри верхівці терористичних організацій ДНР та ЛНР – так званому міністру закордонних справ і фейковому омбудсмену. Про це заявив головний військовий прокурор Анаталій Матіос.

За його словами, ці так звані посадовці на окупованій території залякують людей, змушують жителів писати заяви до міжнародних судів про порушення їхніх прав нашою державою.

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Для цього окупанти створили навіть спеціальну комісію, що займається позовами. Їх передають до слідчого комітету Росії, а там до Європейського суду з прав людини.

Нині окупанти подали на розгляд міжнародним інстанціям понад 1,5 тисячі скарг. Всі вони базуються на брехні, – підкреслив Матіос.

Нагадаємо, завдяки військовій прокуратурі генерал-майор Віктор Назаров постав перед судом і був засуджений до 7 років за авіакатастрофу над Луганськом.

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