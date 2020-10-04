Военные, медики и волонтеры получили в Луцке звания Народный герой Украины

В Луцке защитникам Украины вручили награду Народный герой. Среди них военнослужащие, медики, волонтеры, общественные деятели — все те, чьи подвиги в борьбе за свою страну оценили люди.

Этот орден — негосударственная награда, которую пять лет назад создали волонтеры. За это время орденом был удостоен более 400 человек за выдающиеся заслуги в обороне независимости Украины и волонтерской помощи Вооруженным силам Украины.

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Среди номинантов — разведчик с позывным Ярик. В марте 2020 года во время планового объезда позиций враг выпустил ракету с ПТУРа по машине, которой управлял боец. Он за считанные секунды смог уклониться от удара, спасая жизнь командиру.

Но вторая ракета попала в автомобиль сзади, где ехали 10 бойцов подразделения. Ярослав бросился спасать раненых. За мужество и решительность молодой разведчик и получил эту награду.

Другого героя награда нашла через шесть лет. Богдан Макаров — танкист тогда еще 51-й бригады. В 2014 году его экипаж, выполняя боевую задачу в Северодонецке, уничтожил три вражеских блокпоста, что позволило подразделениям быстро занять город. Они попали под обстрел террористов — командир танка принял бой, уничтожив многих оккупантов.

Ордена из народного серебра вручают люди, которые имеют звание народных героев — военные, медики, волонтеры. Среди них волынянин Герой Украины Василий Тарасюк.

Три ордена из десяти — посмертные. Это мужественные воины, погибшие за Украину — Владимир Майборода, разведчик 24-й бригады с позывным Май Тарас Зозуля, боец ​​80-й бригады, и десантник Максим Шульга. Награды вручили их семьям.

Орден с желто-синей колодкой получил военный хирург 61-го мобильного Павел Казьонов, который вытащил из ноги раненого бойца осколочную гранату с подствольного гранатомета, и Максим Попов, автор проекта Книга памяти павших за Украину, где собрана информация о павших бойцах.

Эта награда негосударственная и предложить к ордену героя может любой. Каждую кандидатуру обсуждают и голосуют на странице проекта в соцсетях. За пять лет серебряный орден получили почти 400 военных, медиков, волонтеров, активистов, общественных деятелей. 100 из них — посмертно.

Во Львове ромы избили ветерана войны

Компания ромов во Львове побила ветерана войны Ирину Командор, которая пыталась помешать краже из сумки прохожей. Женщина сообщила о нападении в Facebook, но соцсеть удалила ее пост.

Ирина рассказала, что увидела как ромка на остановке общественного транспорта хотела ограбить женщину, поэтому вмешалась и подняла шум.

Правонарушительница сразу начала плевать на ветерана и ругать ее. Здесь же прибежала вся компания ромов и они набросились на женщину с кулаками, а потом одна из нападавших ударила Ирину по голове сумкой, где были камни.

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