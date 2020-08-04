$ 4,5 тыс. за инвалидность: представитель Минветеранив требовал взятку у раненого бойца

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, который причастен к получению взятки.

По предварительным данным следствия, представитель ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который был ранен во время боевых действий.

— За $4,5 тыc. и 250 тыс. грн фигурант обещал назначить воину группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение. Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника, — отметили в СБУ.

Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении медкомиссии при получении второй части взятки.

Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.

Читайте: $5 тыс. за откос от армии: в Киеве задержали руководителя отделения комиссариата

Фигурантам дела сообщено о подозрении, а посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подкуп главы Фонда госимущества

В начале июля следователи НАБУ и САП разоблачили вторую попытку подкупа председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

За назначение “своих” глав двух государственных Сенниченко обещали $800 тыс.

Первая попытка подкупа председателя ФГИ состоялась еще в январе 2020 года.

Тогда детективы НАБУ задержали трех человек за попытку дать взятку в размере $5 млн.