$ 4,5 тыс. за инвалидность: представитель Минветеранив требовал взятку у раненого бойца

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, который причастен к получению взятки.
По предварительным данным следствия, представитель ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который был ранен во время боевых действий.
— За $4,5 тыc. и 250 тыс. грн фигурант обещал назначить воину группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение.
Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника, — отметили в СБУ.
Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении медкомиссии при получении второй части взятки.
Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.
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Фигурантам дела сообщено о подозрении, а посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подкуп главы Фонда госимущества
В начале июля следователи НАБУ и САП разоблачили вторую попытку подкупа председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.
За назначение “своих” глав двух государственных Сенниченко обещали $800 тыс.
Первая попытка подкупа председателя ФГИ состоялась еще в январе 2020 года.
Тогда детективы НАБУ задержали трех человек за попытку дать взятку в размере $5 млн.