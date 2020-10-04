Військові, медики та волонтери отримали у Луцьку звання Народний герой України

У Луцьку захисникам України вручили нагороду Народний герой. Серед них військовослужбовці, медики, волонтери, громадські діячі – усі ті, чиї подвиги в боротьбі за свою країну оцінили люди.

Цей орден – недержавна нагорода, яку п’ять років тому створили волонтери. За цей час орденом було удостоєно понад 400 людей за видатні заслуги в обороні незалежності України і волонтерській допомозі Збройним силам України.

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Серед номінантів – розвідник із позивним Ярик. У березні 2020 року під час планового об’їзду позицій ворог випустив ракету з ПТУРа по машині, якою керував боєць. Він за лічені секунди зміг ухилитися від удару, врятувавши життя командиру.

Та друга ракета влучила в автомобіль позаду, де їхали 10 бійців підрозділу. Ярослав кинувся рятувати поранених. За мужність та рішучість молодий розвідник і отримав цю нагороду.

Іншого героя нагорода знайшла через шість років. Богдан Макаров – танкіст тоді ще 51-ї бригади. У 2014 році його екіпаж, виконуючи бойове завдання в Сєвєродонецьку, знищив три ворожі блокпости, що дало змогу підрозділам швидко зайняти місто. Вони потрапили під прицільний вогонь терористів – командир танка прийняв бій, знищивши чимало окупантів.

Ордени з народного срібла вручають люди, які теж мають звання народних героїв – військові, медики, волонтери. Серед них волинянин Герой України Василь Тарасюк.

Три ордени із десяти – посмертні. Це мужні воїни, які загинули за Україну – Володимир Майборода, розвідник 24-ї бригади з позивним Май, Тарас Зозуля, боєць 80-ї бригади, та десантник Максим Шульга. Нагороди вручили їхнім родинам.

Орден із жовто-синьою колодкою отримав військовий хірург 61-го мобільного Павло Казьонов, який витягнув з ноги пораненого бійця уламкову гранату із підствольного гранатомета, та Максим Попов, автор проекту Книга пам‘яті полеглих за Україну, де зібрана інформація про полеглих бійців.

Ця нагорода недержавна і запропонувати до ордена героя може будь-хто. Кожну кандидатуру обговорюють та голосують на сторінці проекту в соцмережах. За п’ять років срібний орден отримали майже 400 військових, медиків, волонтерів, активістів, громадських діячів. 100 із них – посмертно.

У Львові роми побили ветерана війни

Компанія ромів у Львові побила ветерана війни Ірину Командор, яка намагалася завадити крадіжці з сумки перехожої. Жінка повідомила про напад у Facebook, але соцмережа видалила її пост.

Ірина розповіла, що побачила як ромка на зупинці громадського транспорту хотіла пограбувати жінку, тому одразу втрутилася та підняла галас.

Правопорушниця одразу почала плювати на ветерана та лаяти її. Тут же прибігла уся компанія ромів та накинулися на жінку з кулаками, а потім одна із нападниць вдарила Ірину по голові сумкою, де було каміння.

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