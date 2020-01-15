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Факты / Видео / Украина

Военные доспехи вместо каблуков. Модель из Черкасс стала морпехом

Доспехи морского пехотинца вместо каблуков и дизайнерских платьев. 16-летняя модель из Черкасс Анастасия Горбенко два года покоряла местные и столичные подиумы, но без колебаний карьеру модели променяла на военное дело.

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Девушка с достоинством преодолела недельное обучение морпехов в Мариуполе, впоследствии завоевала право носить берет морского пехотинца. Три раза в неделю Анастасия посещает занятия в Черкасском клубе юных моряков. Там она овладевает медициной, тактикой ведения боя, рукопашным боем и самообороной. Детали в сюжете Ирины Цымбал.

Напомним, украинские военные поздравили украинцев с Рождеством.

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