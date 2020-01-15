Військові обладунки замість підборів. Модель з Черкас стала морпіхом

Обладунки морського піхотинця замість підборів і дизайнерських суконь. 16-річна модель з Черкас Анастасія Горбенко два роки підкорювала місцеві і столичні подіуми, але без вагань кар’єру моделі проміняла на військову справу.

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Дівчина з гідністю здолала тижневий вишкіл морпіхів в Маріуполі, згодом виборола право носити берет морського піхотинця. Тричі на тиждень Анастасія відвідує заняття у Черкаському клубі юних моряків. Там вона опановує медицину, тактику ведення бою, рукопашний бій та самооборону. Деталі у сюжеті Ірини Цимбал.

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