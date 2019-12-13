Village Underground Band провели в Киеве благотворительный концерт для онкобольных детей

В Киеве прошел благотворительный концерт самой горячей группы Манхэттена – Village Underground Band. Послушать зажигательный рок-н-ролл пришли все неравнодушные, кто решил помочь онкобольным детям.

Зимние праздники – это время милосердия, радости и доброты, время, чтобы подвести итоги года и успеть сделать что-то хорошее для ближнего. С этой целью организаторы шоу пригласили к киевлянам легендарный бэнд из самого сердца Нью-Йорка.

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Чтобы почувствовать вживую жизнеутверждающий современный фанк, регги и классику рок-н-ролла от восьми экстраординарных музыкантов, гостям необходимо было сделать благотворительный взнос по цене билета.

Все собранные на концерте деньги пойдут на помощь онкобольным детям, которыми заботится благотворительный фонд Таблеточки.

Это уже второй визит манхэттенской группы в Киев. Два года назад они также давали в столице благотворительный концерт, где собирали деньги на реабилитацию военных.

Зажигательные Village Underground Band всегда собирают аншлаги, где бы они ни выступали. Сами музыканты признаются, что украинцы умеют сочетать отдых с добрыми делами.

Напомним, французский артист и клипмейкер Woodkid выступит в Киеве 26 мая 2020 года.

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