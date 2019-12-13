Village Underground Band провели у Києві благодійний концерт для онкохворих дітей

У Києві пройшов благодійний концерт найгарячішої групи Манхеттену – Village Underground Band. Послухати запальний рок-н-рол прийшли усі небайдужі, хто вирішив допомогти онкохворим дітям.

Зимові свята – це час милосердя, радості і доброти, час, щоб підбити підсумки року і встигнути зробити щось хороше для ближнього. З цією метою організатори шоу запросили до киян легендарний бенд з самого серця Нью-Йорка.

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Щоб відчути наживо життєствердний сучасний фанк, реггі і класику рок-н-ролу від восьми екстраординарних музикантів, гостям необхідно було зробити благодійний внесок за ціною квитка.

Всі зібрані на концерті гроші підуть на допомогу онкохворим дітям, якими піклується благодійний фонд Таблеточки.

Це вже другий візит манхеттенської групи до Києва. Два роки тому вони також давали в столиці доброчинний концерт, де збирали гроші на реабілітацію військових.

Запальні Village Underground Band завжди збирають аншлаги, де б вони не виступали. Самі музиканти зізнаються, що українці вміють поєднувати відпочинок з добрими справами.

Нагадаємо, французький артист і кліпмейкер Woodkid виступить у Києві 26 травня 2020 року.

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