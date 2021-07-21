Свободное пространство для общения и поддержки: в Veteran Hub стартует новый проект

В Veteran Hub, который создан с целью оказания поддержки и необходимых услуг ветеранам АТО, ООС и их семьям стартовал новый проект Плюс Плюс.

Он предусматривает открытие пространств, где ветераны и их близкие могут проводить время, общаться с собратьями, планировать мероприятия, и обсуждать новые идеи.

Для реализации проекта по всей Украине партнеры программы предоставляют специальные помещения, а всем необходимым будет оснащать Veteran Hub.

Кроме площадки для общения программа Плюс Плюс при необходимости будет перенаправлять ветеранов и их близких на получение услуг Veteran Hub в режиме онлайн.

С началом российской агрессии против Украины сверхважной стала социальная помощь тем, кто боролся за целостность нашего государства.

Бесплатные психологические, юридической консультации, а еще рекомендации и помощь в поиске работы то, чем в течение 4 лет постоянно обеспечивает наших защитников Veteran Hub, уникальный центр, созданный по инициативе благотворительного фонда Виктора и Елены Пинчук.

Это место, где участники боевых действий и их семьи могут почувствовать себя в кругу единомышленников, тех, кто всегда поддержит, поймет, поделится своими мыслями, опытом.

— Veteran Hub является благотворительной организацией, но в целом это пространство в котором предоставляются услуги для ветеранов, членов их семей, семей погибших, военнослужащих и семей пропавших без вести, — рассказывает руководитель региональной сети Veteran Hub Екатерина Есманова.

Также Veteran Hub предоставляет услуги кейс-менеджера, который поможет в поиске необходимых врачей, программ возмещения за полученные медицинские услуги и санаториев для реабилитации и оздоровления.

Сейчас Veteran Hub есть в трех областных центрах Украины: Виннице, Днепре и Киеве. Однако с первых дней работы организации, к ней стали обращаться местные инициативы и ветеранские общества с предложениями создать общее пространство.

Символическое название проекта Плюс Плюс — военный термин, трактуется как “согласие”, “понял”, “принял”, “услышал”.

Участники нового проекта смогут открыть собственные пространства в партнерстве с Veteran Hub, для того, чтобы позаботиться о ветеранах во время адаптации в обществе и предоставить им площадку для общения.

Кроме площадки для общения проект сможет перенаправить защитников Украины на услуги Veteran Hub в режиме онлайн.

Для создания пространства Плюс Плюс по всей Украине, партнеры предоставят помещения, а Veteran Hub обеспечит всей необходимой меблировкой и техникой, предоставит доступ к интернету и необходимой информации и пособиями по обслуживанию клиентов.

Также 21 июля начался открытый конкурс для желающих стать партнерами. Заявки на участие в проекте можно оставить на сайте Veteran Hub.

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