Вільний простір для спілкування та підтримки: у Veteran Hub стартує новий проект

У Veteran Hub, який створений із метою надання підтримки та необхідних послуг ветеранам АТО, ООС і їх родинам стартував новий проект Плюс Плюс.

Він передбачає відкриття просторів, де ветерани та їх близькі можуть проводити час, спілкуватися з побратимами, планувати заходи, та обговорювати нові ідеї.

Для реалізації проекту по всій Україні партнери програми надаватимуть спеціальні приміщення, які усім необхідним буде оснащувати Veteran Hub.

Крім майданчику для спілкування програма Плюс Плюс за потреби переправлятиме ветеранів та їх близьких на отримання послуг Veteran Hub у режимі онлайн.

Із початком російської агресії проти України надважливою стала соціальна допомога тим, хто боровся за цілісність нашої держави.

Безкоштовні психологічні, юридичній консультації, а ще рекомендації та допомога у пошуку роботи те, чим протягом 4 років постійно забезпечує наших захисників Veteran Hub, унікальний центр, створений за ініціативи благодійного фонду Віктора та Олени Пінчуків.

Це місце, де учасники бойових дій та їхні сім’ї можуть відчути себе в колі однодумців, тих, хто завжди підтримає, зрозуміє, поділиться своїми думками, досвідом.

– Veteran Hub є благодійною організацією, але загалом це простір в якому надаються послуги для ветеранів, членів їх родин, родин загиблих, військовослужбовців та родин зниклих безвісти, – розповідає керівник регіональної мережі Veteran Hub Катерина Есманова.

Також Veteran Hub надає послуги кейс-менеджера, який допоможе у пошуку необхідних лікарів, програм відшкодування за отримані медичні послуги та санаторіїв для реабілітації і оздоровлення.

Наразі Veteran Hub є у трьох обласних центрах України: Вінниці, Дніпрі та Києві. Однак з перших днів роботи організації, до неї почали звертатися місцеві ініціативи й ветеранські товариства з пропозиціями створити спільний простір.

Символічна назва проекту Плюс Плюс – військовий термін, що трактується як “згода”, “зрозумів”, “прийняв”, “почув”.

Учасники нового проекту зможуть відкрити власні простори у партнерстві з Veteran Hub, для того, щоб подбати про ветеранів під час адаптації в суспільстві та надати їм майданчик для спілкування.

Крім майданчику для спілкування проект зможе перенаправляти захисників України на послуги Veteran Hub в режимі онлайн.

Для створення просторів Плюс Плюс по всій Україні, партнери нададуть приміщення, а Veteran Hub забезпечить усім необхідним меблюванням та технікою, надасть доступ до інтернету та необхідною інформацією і посібниками із обслуговування клієнтів.

Також 21 липня розпочався відкритий конкурс для охочих стати партнерами. Заявки на участь у проекті можна залишити на сайті Veteran Hub.

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