Он не играл, а жил на экране: воспоминания односельчан и родных об Иване Миколайчуке

Сегодня Ивану Миколайчуку исполнилось бы 80 лет. Звезда украинского поэтического кино ХХ века. О нем Сергей Параджанов говорил: Я не знаю большего национального народного гения, чем Миколайчук. До него это был Довженко. Выразительные глаза с магическим взглядом, он не играл, а жил на экране. В этот день на его малой родине — в селе Черторыя Черновицкой области с самого утра отмечают юбилей актера.

На празднование пришли сотни людей.

За 46 лет жизни Иван Миколайчук сыграл 34 роли, снял два фильма в качестве режиссера, написал девять сценариев. Его называли душой и лицом украинского поэтического кино, аристократом духа, блестящим самородком.

Иван Миколайчук ушел из жизни в 46 лет, но его до сих пор вспоминают так, будто он жив.

Соседка Ивана Миколайчука Теофила Мельничук рассказала, что, когда презентовали фильм Такая поздняя, ​​такая теплая осень, то около 25 человек из села отправились в столицу, чтобы поддержать Миколайчука. Односельчане купили билеты, и в национальных нарядах прибыли в Киев.

— Он так был доволен, что приехали из его села люди. Он так был приветлив, — вспоминает женщина.

С особым теплом вспоминает Ивана Миколайчука его родной племянник. Как тот приезжал в Черторыю с гостинцами, и как отдавал все заработанные деньги от фильмов Тени забытых предков и Тарас Шевченко в свою семью, потому что старшая сестра не имела работы, а надо было кормить шестерых детей.

Биография Миколайчука

Сегодня, 15 июня, советскому украинскому киноактеру Ивану Миколайчуку исполнилось бы 80 лет. Он умер в возрасте 46 лет.

В честь 80-летия со дня рождения артиста Факты ICTV подготовили интересные и малоизвестные факты из биографии Ивана Миколайчука — легенды украинского кинематографа.

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