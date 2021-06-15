Он не играл, а жил на экране: воспоминания односельчан и родных об Иване Миколайчуке
Сегодня Ивану Миколайчуку исполнилось бы 80 лет. Звезда украинского поэтического кино ХХ века. О нем Сергей Параджанов говорил: Я не знаю большего национального народного гения, чем Миколайчук. До него это был Довженко. Выразительные глаза с магическим взглядом, он не играл, а жил на экране. В этот день на его малой родине — в селе Черторыя Черновицкой области с самого утра отмечают юбилей актера.
На празднование пришли сотни людей.
За 46 лет жизни Иван Миколайчук сыграл 34 роли, снял два фильма в качестве режиссера, написал девять сценариев. Его называли душой и лицом украинского поэтического кино, аристократом духа, блестящим самородком.
Иван Миколайчук ушел из жизни в 46 лет, но его до сих пор вспоминают так, будто он жив.
Соседка Ивана Миколайчука Теофила Мельничук рассказала, что, когда презентовали фильм Такая поздняя, такая теплая осень, то около 25 человек из села отправились в столицу, чтобы поддержать Миколайчука. Односельчане купили билеты, и в национальных нарядах прибыли в Киев.
— Он так был доволен, что приехали из его села люди. Он так был приветлив, — вспоминает женщина.
С особым теплом вспоминает Ивана Миколайчука его родной племянник. Как тот приезжал в Черторыю с гостинцами, и как отдавал все заработанные деньги от фильмов Тени забытых предков и Тарас Шевченко в свою семью, потому что старшая сестра не имела работы, а надо было кормить шестерых детей.
Биография Миколайчука
Сегодня, 15 июня, советскому украинскому киноактеру Ивану Миколайчуку исполнилось бы 80 лет. Он умер в возрасте 46 лет.
В честь 80-летия со дня рождения артиста Факты ICTV подготовили интересные и малоизвестные факты из биографии Ивана Миколайчука — легенды украинского кинематографа.