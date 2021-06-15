Він не грав, а жив на екрані: спогади односельчан і рідних про Івана Миколайчука

Сьогодні Іванові Миколайчуку виповнилося б 80 років. Зірка українського поетичного кіно 20 століття. Про нього Сергій Параджанов казав: Я не знаю більшого національного народного генія, ніж Миколайчук. До нього це був Довженко. Виразні очі з магічним поглядом, він не грав, а жив на екрані. У цей день на його малій батьківщині – в селі Чортория Чернівецької області з самого ранку відзначають ювілей актора.

На святкування прийшли сотні людей.

За 46 років життя Іван Миколайчук зіграв 34 ролі, зняв два фільми як режисер, написав дев’ять сценаріїв. Його називали душею та обличчям українського поетичного кіно, аристократом духу, блискучим самородком.

Іван Миколайчук пішов з життя у 46 років, але його і досі згадують так, ніби він досі живий.

Сусідка Івана Миколайчука Теофіла Мельничук розповіла, що, коли презентували фільм Така пізня, така тепла осінь, то близько 25 людей із села вирушили до столиці, аби підтримати Миколайчука. Односельчани купили квитки та в національному вбранні прибули до Києва.

– Він такий був задоволений, що приїхали з його села люди. Він такий був привітний, – згадує жінка.

З особливим теплом згадує Івана Миколайчука його рідний племінник. Як той приїжджав до Чорториї з гостинцями, і як віддавав усі зароблені гроші від фільмів Тіні забутих предків і Тарас Шевченко у свою родину, бо старша сестра не мала роботи, а треба було годувати шістьох дітей.

Біографія Миколайчука

Сьогодні, 15 червня, радянському українському кіноактору Івану Миколайчуку виповнилося б 80 років. Він помер у віці 46 років.

На честь 80-річчя від дня народження артиста Факти ICTV підготували цікаві та маловідомі факти з біографії Івана Миколайчука – легенди українського кінематографа.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.