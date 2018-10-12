Веником по лицу! В пансионате под Харьковом санитарка избила немощного мужчину
Издевательства в Харьковской области – медсестра гериатрического пансионата била веником и палкой немощного мужчину – шокирующее видео всколыхнуло интернет сообщество. На нем видно, как медсестра бьет лежащего в постели мужчину, сопровождая это отборным матом.
Свои действия женщина объясняет раздражительностью – подопечный якобы был неаккуратным, а еще якобы домогался ее. Но поражает и то, что истязания видели ее коллеги и не только не остановили, а даже смеялись.
Читайте: в Ровно старшеклассницы поиздевались над 10-летней девочкой
Избитому – 67 лет, Сергей Жариков с психиатрическим диагнозом, в заведении для немощных – новичок. Говорит – доставалось ему не раз, причем без повода.
После огласки женщины написали заявления на увольнение по собственному желанию. Но директор пансионата категоричен – медсестра, которая била немощного – пойдет по статье. Скандал докатился до прокуратуры – за побои и истязания женщине грозит до 5 лет тюрьмы.
К слову, Факты ICTV сообщали, что в Харькове полицейские издевались над пассажирами метро.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!