Веником по лицу! В пансионате под Харьковом санитарка избила немощного мужчину

Издевательства в Харьковской области – медсестра гериатрического пансионата била веником и палкой немощного мужчину – шокирующее видео всколыхнуло интернет сообщество. На нем видно, как медсестра бьет лежащего в постели мужчину, сопровождая это отборным матом.

Свои действия женщина объясняет раздражительностью – подопечный якобы был неаккуратным, а еще якобы домогался ее. Но поражает и то, что истязания видели ее коллеги и не только не остановили, а даже смеялись.

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Избитому – 67 лет, Сергей Жариков с психиатрическим диагнозом, в заведении для немощных – новичок. Говорит – доставалось ему не раз, причем без повода.

После огласки женщины написали заявления на увольнение по собственному желанию. Но директор пансионата категоричен – медсестра, которая била немощного – пойдет по статье. Скандал докатился до прокуратуры – за побои и истязания женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Харькове полицейские издевались над пассажирами метро.

Опубликовано Октябрь, 12 в 21:44



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