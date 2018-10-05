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Били ногами по голове: в Харькове полицейские издевались над пассажирами метро

В Харькове задержали полицейских, которые били и издевались над пассажирами метрополитена, требуя деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, работники полиции Харькова узнали о незаконных действиях их коллег, которые несли службу на одной из станций метро, ​​после чего информацию передали в управление Департамента внутренней безопасности НПУ.

– После проведенной проверки было установлено, что полицейские одной из смен систематически, под надуманным предлогом, останавливают пассажиров и заводят в служебную комнату. Угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и моральное унижение, они требуют и получают от них деньги, – рассказали в Нацполиции.

Среди причастных к вымогательству – майор, лейтенант и двое сержантов полиции.

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Напомним, как в Харькове Prius патрульных сбил женщину.

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