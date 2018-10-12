Віником по обличчю! У пансіонаті під Харковом санітарка побила немічного чоловіка

Мордування на Харківщині – медсестра геріатричного пансіонату била віником і палкою немічного чоловіка – шокуюче відео сколихнуло інтернет спільноту. На ньому видно, як медсестра лупцює лежачого у ліжку чоловіка, супроводжуючи це відбірним матом.

Свої дії жінка пояснює роздратованістю – підопічний начебто був неакуратним, а ще нібито домагався її. Та приголомшує й те, що мордування бачили її колеги і не тільки не зупинили, а навіть сміялися.

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Побитому – 67 років, Сергій Жариков із психіатричним діагнозом, у закладі для немічних – новачок. Каже – діставалося на горіхи не раз, причому без приводу.

Після розголосу жінки написали заяви на звільнення за власним бажанням. Але директор пансіонату категоричний – медсестра, яка била немічного – піде за статтею. Скандал докотився до прокуратури – за побої та мордування жінці загрожує до 5-ти років в’язниці.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у Харкові поліцейські знущалися над пасажирами метро.

Опубліковано Жовтень, 12 в 21:44



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