Віртуальні окуляри для архітектора: приклад як заробити на стартапі з нуля

Нові бізнес ідеї – справа ризикована, але нині в Польщі саме на це роблять ставку інвестори. Над проектами працюють великі команди фахівців – щоб швидко розвинути і продати бізнес.

Тож саме у Польщі скоро можуть вийти у виробництво небачені технічні новинки – як от зокрема, віртуальні окуляри для архітекторів.

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Велика група Giza Venture Capital свого часу ризикнула і підтримала такі успішні проекти, як Аудіотека – найвідоміший виробник аудіокниг, або ж HiProMine – це найновіший напрямок, коли на органічних відходах вирощують комах, а потім із комах роблять корми для тварин, добрива чи навіть паливо.

У венчурній групі пояснюють, що ризик – це їхня сфера, хоча і ретельно добирають ідеї. Наприклад за останні три роки розглянули 3,5 тисячі пропозицій, але вклалися лише в 34. Якщо ваша ідея супернова і навіть ще не розвинена, ви також можете вийти з нею на біржу цінних паперів. Спеціально для ще неприбуткових стартапів є ціла програма Нью Конект. Новинку протестують, вам призначать свого радника, а далі ідею швидко побачать інвестори. Їх може бути не 2, а 22 і з невеликими вкладеннями, але це теж шлях.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що українці виграли конкурс стартапів.

Опубліковано Жовтень, 31 в 19:49



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