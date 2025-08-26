Верю, что 35-летие Независимости Украины будем праздновать с миром: Келлог на Молитвенном завтраке

Национальный Молитвенный завтрак-событие, который объединил политиков, духовенство, военных и общественных деятелей, состоялся в Киеве. В этом году для совместной молитвы за справедливый мир и победу Украины прибыло более 300 иностранных гостей. В частности, консерваторы из США.

Национальный Молитвенный завтрак-событие

Среди участников завтрака в Киеве был пастор-евангелист Марк Бернс, которого журналисты называют личным духовником президента США Дональда Трампа, и спецпосланник американского президента Кит Келлог. Кроме молитвы говорили о гарантиях безопасности и перспективах мирного соглашения.

В вышиванках защитники, духовенство, политики, бизнесмены и общественные деятели, волонтеры и члены семей павших за Украину вместе спели государственный гимн и прочитали Отче наш. Так, с совместной молитвой за справедливый мир и победу в войне начинался национальный молитвенный завтрак по случаю Дня независимости Украины.

Традиция молитвенных завтраков в Украине началась в 2008 году, второй раз Национальный молитвенный завтрак проходит под патронатом президента Украины Владимира Зеленского.

Рядом с военными в молитве, равно как и на фронте – капелланы. Отец Владимир Петрик покинул парафию в Мироновке Киевской области и уже полгода как поддерживает защитников и их семьи. Говорит, что когда есть выбор у военного идти к психологу, или капеллану — чаще выбирают разговор с духовником.

— У капеллана есть очень хорошее оружие — исповедь, он хранит тайну того, о чем с ним говорят, поэтому люди капеллану доверяют, — говорит капеллан воинской части, отец Владимир Петрик.

Национальный молитвенный завтрак – событие межконфессиональное. Среди гостей представители разных конфессий и более трехсот иностранных гостей из 50 стран, в том числе из США. Молитвы говорят на украинском, а пасторы из Соединенных Штатов — на английском.

— Исторически, библейски так сложилось, что роль Украины быть восточной крепостью христианства, которая стоит и защищает этот Балтийско-черноморский коридор, за которым начинается Европа, а с Востока — это всегда были силы тьмы. И мы сегодня, как и сотни лет назад, отражаем этот напор, — сказал координатор движения Молитвенных завтраков в Украине Павел Унгурян.

Национальный Молитвенный завтрак по случаю Дня независимости – событие, которое кроме религиозного значения имеет и политический вес. Среди специальных гостей – пастор евангелист Марк Бернс, его в масс-медиа называют личным духовником президента Трампа. Представители протестантских церквей призывают громче нести правду в Вашингтон о российском терроре верующих в Украине.

— Сейчас мы были в церкви в Киеве, где дрон попал в крышу. И я общался с лидерами в США, знаете ли вы, что там происходит, они говорят – нет! Итак, мои дорогие друзья в Украине, ваш голос нужен, чтобы рассказать все эти истории, особенно консерваторам в Вашингтоне, потому что они до сих пор не имеют собственных знаний о разрушении церквей внутри Украины, — сказал генеральный секретарь Всемирного альянса баптистов (США) Элайджа Браун.

По словам митрополита Белоцерковского, спикера Православной Церкви Украины Евстратия Заря, вместе с Украиной не только те, кто из Украины, но и люди из всех стран мира.

— Эта борьба кроме других имеет духовное измерение, что на стороне Украины есть правда. А там, где правда – там Бог, там, где Бог – там победа. И это общение, эти молитвы — это наше свидетельство, свидетельство нашей веры, веры в Бога и веры в то, что мы победим, — сказал он.

Во время войны, несмотря на опасность, в Украину с гуманитарными миссиями постоянно прибывают представители разных церквей. Один из таких, доктор Ивания Грабор из Венгрии. Священнослужитель уверяет, что позиция чиновников в его стране — временная, до выборов. И верит в силу истины, которую знают его соотечественники

– Большая честь для нас быть здесь, мы были в Бородянке, Андреевке, где поддерживали людей после оккупации. И благодаря им мы понимаем, насколько Путин ошибся, когда рассчитывал захватить Украину за несколько дней, и понимаем, какую цену платит Украина за свою свободу, – говорит Иван Габор.

О необходимости достижения мирного соглашения с московитами во время завтрака вспоминает спецпредставитель американского президента Кит Келог. Рассказывает о работе над гарантиями безопасности, а еще о своем визите к раненым военным в госпитале.

– В госпитале военные ребята на вопрос, что ты будешь делать после восстановления, как один отвечали мне: “Я хочу вернуться в бой”. Задумайтесь над этим, – сказал он.

Выступая перед прессой, Кит Келог призывает вспомнить о разрушениях, крупнейших в Европе после Второй мировой войны, и о ежедневных потерях.

– И я верю, что через год, 35-ю годовщину вашей независимости, будем праздновать с миром. Это нелегкое время и трудная задача. Президент Трамп это признает. Я признаю. Мы все это признали. Не хочу это говорить. Но вести войну просто, установить мир — тяжело. Легко начать войну, очень тяжело закончить войну, — сказал Кит Келлог.

— Сегодня битва добра и зла еще продолжается. Россия продолжает атаковать, продолжает нас бить, разрушать. Это нужно остановить. Ее нужно остановить. И я верю, что вместе можем этого добиться, – сказал президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что мир будет достигнут — устойчивый и продолжительный и именно за это молились все присутствующие.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.