Вірю, що 35-річницю Незалежності України святкуватимемо з миром: Келлог на Молитовному сніданку

Національний Молитовний сніданок-подія, що об’єднала політиків, духовенство, військових та громадських діячів відбувся у Києві. Цьогоріч для спільної молитви за справедливий мир та перемогу України прибуло понад 300 іноземних гостей. Зокрема, консерватори зі США.

Серед учасників сніданку у Києві був пастор-євангеліст Марк Бернс, якого журналісти називають особистим духівником президента США Дональда Трампа, та спецпосланець американського президента Кіт Келлог. Крім молитви говорили про гарантіїї безпеки і перспективи мирної угоди.

В одностроях і вишиванках захисники, духовенство, політики, бізнесмени і громадські діячі, волонтери і члени родин полеглих за Україну разом заспівали державний гімн та прочитали Отче наш. Так зі спільною молитвою за справедливий мир та перемогу у війні розпочинався національний молитовний сніданок з нагоди Дня незалежності України.

Традиція молитовних сніданків в Україні започаткована у 2008-му році, вдруге Національний молитовний сніданок проходить під патронатом президента України Володимира Зеленського.

Поруч з військовими у молитві, так само як і на фронті – капелани. Отець Володимир Петрик полишив парафію в Миронівці, що на Київщині, і вже півроку як підтримує захисників та їхні родини. Каже помітив, що коли є вибір у захисника йти до психолога, чи капелана – частіше обирають розмову з духівником.

– У капелана є дуже така хороша зброя – сповідь, він зберігає таємницю того, про що з ним говорять, тому люди капелану довіряють, – говорить капелан військової частини, отець Володимир Петрик.

Національний молитовний сніданок – подія міжконфесійна. Серед гостей представники різних конфесій та понад три сотні іноземних гостей із 50 країн, зокрема із США. Молитви промовляють українською, а пастори зі Сполучених Штатів – англійською.

– Історично, біблійно так склалося, що роль України бути оцією східною фортецею християнства, яка стоїть і захищає оцей Балтійсько-чорноморський коридор, за яким починаєтсья Європа, а зі Сходу – це завжди були сили темряви. І ми сьогодні , як і сотні років тому відбиваємо цей натиск, – сказав координатор руху Молитовних сніданків в Україні Павло Унгурян.

Національний Молитовний сніданок з нагоди Дня незалежності – подія, яка крім релігійного значення, має і політичну вагу. Серед спеціальних гостей – пастор євангеліст Марк Бернс, його у масмедіа називають особистим духівником президента Трампа. Представники протестанстких церков закликають гучніше нести правду у Вашингтон про російський терор вірян в Україні.

– Зараз ми були у церкві у Києві, де дрон влучив у дах. І я спілкувався з лідерами у США, чи знаєте ви, що там відбувається, вони кажуть – ні! Тож, мої любі друзі в Україні, ваш голос потрібен, щоб розказати ці всі історії, особливо консерваторам у Вашингтоні, бо вони досі не мають власних знань про руйнування церков всередині України, – сказав генеральний секретар Всесвітнього альянсу баптистів (США) Елайджа Браун.

За словами митрополита Білоцерківського, речника Православної Церкви України Євстратія Зоря, разом з Україною не тільки ті, хто з України, а й люди з усіх країн світу.

– Ця боротьба окрім інших має духовний вимір, що на боці України є правда. А там, де правда – там Бог, там, де Бог – там перемога. І це спілкування, ці молитви – це є наше свідчення, свідчення нашої віри, віри в Бога і віри у те, що ми переможемо, – сказав він.

Під час війни в Україну попри небезпеку, з гуманітарними місіями постійно прибувають представники різних церков. Один з таких, доктор Іванія Грабор з Угорщини. Священослужитель певнить, позиція урядовців у його країні – тимчасова, до виборів. І вірить у силу правди, яку знають його співвітчизники

– Велика честь для нас бути тут, ми були в Бородянці, Андріївці, де підтримували людей після окупації. І завдяки їм ми розуміємо, наскільки Путін помилився, коли розраховував захопити Україну за кілька днів, і розуміємо, яку ціну платить Україна за свою свободу, – говорить Іваній Габор.

Про необхідність досягення мирної угоди з московитами під час сніданку згадує спецпердставник американського президента Кіт Келог. Розповідає про роботу над гарантіями безпеки, а ще про свій візит до поранених військових у госпіталі.

– У госпіталі військові хлопці на питання, що ти будеш робити після відновлення, як один відповідали мені: “Я хочу повернутися до бою. Задумайтеся над цим, – сказав він.

Виступаючи перед пресою, Кіт Келог закликає згадати про руйнування, найбільші в Європі після Другої світової війни, та про щоденні втрати.

– І я вірю, що через рік, 35-ту річницю вашої незалежності, будемо святкувати з миром. Це нелегкий час і важке завдання. Президент Трамп це визнає. Я визнаю. Ми всі це визнали. Не хочу цього говорити, але вести війну легко, встановити мир – важко. Легко розпочати війну, дуже-дуже важко закінчити війну, – сказав Кіт Келлог.

– Сьогодні битва добра й зла ще триває. Росія продовжує атакувати, продовжує нас бити, руйнувати. Це потрібно зупинити. Її потрібно зупинити. І я вірю, що усіми разом можемо цього досягти, – сказав президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що мир буде досягнуто – стійкий та тривалий і саме за це молилися усі присутні.

