Тележка или костыли – не помеха: курсы борьбы для людей с инвалидностью в Днепре
В Днепре работают специальные курсы борьбы для людей с особыми потребностями. Бесплатные тренировки проходят каждую субботу.
Специалисты боевых искусств учат самообороны, и тележка или костыли этому не помеха.
18-летний Максим не пропускает ни одной тренировки. У парня ДЦП – 17 лет он не мог ходить, но благодаря спорту, недавно стал на ноги.
Для занятий спортом нужны специальные залы, таких в Днепре нет. Поэтому тренировки проходят в обычных. Главное, говорят тренеры – было бы желание. Ведь научиться элементарным, но действенных приемов можно даже за несколько занятий.
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Тренировка хотя бы раз в неделю увеличивают подвижность и улучшают самочувствие этих людей, нападавших они еще не встречали. Но вдруг кто-то захочет обокрасть – большую роль играет эффект неожиданности. Важно – научиться действовать технически и быстро, чтобы за несколько секунд обезвредить нападающего.
К слову, в Днепре превращается в зловонное болото – огромное озеро Куриное.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!