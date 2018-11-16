Тележка или костыли – не помеха: курсы борьбы для людей с инвалидностью в Днепре

В Днепре работают специальные курсы борьбы для людей с особыми потребностями. Бесплатные тренировки проходят каждую субботу.

Специалисты боевых искусств учат самообороны, и тележка или костыли этому не помеха.

18-летний Максим не пропускает ни одной тренировки. У парня ДЦП – 17 лет он не мог ходить, но благодаря спорту, недавно стал на ноги.

Для занятий спортом нужны специальные залы, таких в Днепре нет. Поэтому тренировки проходят в обычных. Главное, говорят тренеры – было бы желание. Ведь научиться элементарным, но действенных приемов можно даже за несколько занятий.

Смотрите: Не боятся ни штрафов, ни смерти. Как наказывают пешеходов-нарушителей

Тренировка хотя бы раз в неделю увеличивают подвижность и улучшают самочувствие этих людей, нападавших они еще не встречали. Но вдруг кто-то захочет обокрасть – большую роль играет эффект неожиданности. Важно – научиться действовать технически и быстро, чтобы за несколько секунд обезвредить нападающего.

К слову, в Днепре превращается в зловонное болото – огромное озеро Куриное.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 13:37



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.