Візок чи милиці – не перешкода: курси боротьби для людей з інвалідністю у Дніпрі

У Дніпрі працюють спеціальні курси боротьби для людей з особливими потребами. Безкоштовні тренування відбуваються щосуботи.

Фахівці бойових мистецтв вчать самооборони, і візок чи милиці цьому не перешкода.

18-річний Максим не пропускає жодного тренування. У хлопця ДЦП – 17 років він не міг ходити, але завдяки спорту, нещодавно став на ноги.

Для занять спортом потрібні спеціальні зали, таких в Дніпрі немає. Тому тренування проходять у звичайних. Головне, кажуть тренери – аби було бажання. Адже навчитися елементарних, але дієвих прийомів можна навіть за кілька занять.

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Тренування хоча б раз на тиждень збільшують рухливість та покращують самопочуття цих людей, нападників вони ще не зустрічали. Та раптом хтось захоче обікрасти – велику роль відіграє ефект несподіванки. Важливо – навчитися діяти технічно та швидко, аби за кілька секунд знешкодити нападника.

До слова, у Дніпрі перетворюється на смердюче болото – величезне озеро Куряче.

Опубліковано Листопад, 16 в 13:37



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