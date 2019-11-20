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Украли тысячу долларов, а возвращают сто: Линкявичюс о захваченных кораблях

Украли тысячу долларов, а возвращают сто – таким сравнением отреагировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на возвращение Россией Украине кораблей, захваченных в Керченском проливе.

Это не следует считать большой победой, объяснил он, потому что Кремль должен был их вернуть. Так же, как и украинских моряков, однако тех пришлось обменять на российских преступников.

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Корабли вернули с большим опозданием – сетуют и в ЕС. Там к Москве тоже есть вопросы. В частности, ожидают, что Россия обеспечит беспрепятственный проход к Азовскому морю.

Как известно, Россия решила исполнить приговор Международного трибунала по морскому праву и вернуть захваченные 25 ноября 2018 украинские корабли.

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