Скандал по делу с захваченными Россией кораблями в Керченском проливе. Печерский райсуд Киева открыл следователем ГБР доступ к особо секретным документам Генштаба. Речь идет о стратегическом плане применения Вооруженных Сил Украины.

Доступ к стратегическому плану имеют не более десяти должностных лиц. Преимущественно – только самого высокого уровня. На этом документе гриф особо важен. ГБР расследует, обоснованно ли произошел переход украинских военных кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018-го? Законно ли отдавались приказы? По словам директора ГБР, по делу, кроме военных, фигурирует еще и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Изучить документы стратегического плана суд разрешил следователю ГБР и двум представителям Киевского института судебных экспертиз. В самом Генштабе заявили: решение суда выполнили. Правда, у военных есть сомнения относительно способности ГБР сохранить государственную тайну.

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Еще летом сам директор ГБР заявил: из Бюро произошла утечка информации. Она касалась тех самых кораблей. Проверку провели, но ни одного сотрудника бюро так и не наказали. Расширение доступа лишних людей к главному военному документу страны – лучшего подарка для вражеской разведки и не придумаешь, – говорит экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин.

Есть вопросы и с юридической стороны. Вопрос нацбезопасности страны – это тема военных судов, которых в Украине нет. Более того, ситуацию можно было бы понять из документов значительно ниже уровня секретности.

Россия наконец передала Украине захвачены буксир Яны Капу и бронекатера Бердянск и Никополь. Чтобы их забрать, в акваторию близ Алупки прибыли три буксира военно-морских сил Украины. Операция проходила под контролем кораблей российских пограничников.

Правда, Россия должна была сделать это еще полгода назад – согласно вердикту международного трибунала ООН по морскому праву. Но затягивала время и делала все, чтобы не выполнять решения. МИД отправило Москве не одну ноту с требованием вернуть корабли. Украинские дипломаты предполагали: Россия пыталась скрыть факты нападения на украинские суда.

Подозрения оказались обоснованными. Катер Бердянск – с залатанной пробоиной. А именно ее он получил в результате обстрела русских.

Рассекречивание документов Генштаба и возвращение наших кораблей из РФ

Но Кремль возвращает корабли не просто так, – говорят эксперты. Москва будет давить на болезненные для Украины вопросы – формулу Штайнмайера и встречу в нормандском формате. Но Россия и после этого будет разыгрывать собственную пьесу. Документы и оружие из наших кораблей она отдавать не собирается. Мол, это доказательства в фейковых уголовному делу.

Для Украины же возвращение кораблей – не только дело чести. Россия таким образом все же признает решение международного трибунала ООН. И в будущем не сможет так откровенно нападать на украинские корабли.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как ГБР получило доступ к документам ВСУ под грифом особой важности.