Вкрали тисячу доларів, а повертають сто: Лінкявічюс про захоплені кораблі
Вкрали тисячу доларів, а повертають сто – таким порівнянням відреагував міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс на повернення Росією Україні кораблів, захоплених у Керченській протоці.
Це не слід вважати великою перемогою, пояснив він, бо Кремль зобов’язаний був їх повернути. Так само, як і українських моряків, однак тих довелося обміняти на російських злочинців.
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Кораблі повернули з великим запізненням – нарікають і в ЄС. Там до Москви теж мають питання. Зокрема, очікують, що Росія забезпечить безперешкодний прохід до Азовського моря.
Як відомо, Росія вирішила виконати вирок Міжнародного трибуналу з морського права і повернути захоплені 25 листопада 2018 року українські кораблі.