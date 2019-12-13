Власна Венеція і вежа XII століття: що подивитись у Баку

Місто, де була пробурена перша у світі нафтова свердловина і зароблений стартовий капітал для Нобелівського фонду. Місто, де є власна Венеція і вежа XII століття, істинного призначення якої ніхто не знає. Все це Баку – столиця Азербайджану. Туристам є на що подивитися, а гостинність місцевих нікого не лишить байдужими.

На відміну від сучасних районів Баку, у старому місті звивисті й заплутані вулички. Тож тут легко заблукати. Теперішню столицю так проектували ще у VIII столітті і не випадково.

Саме у Старому місті дві пам’ятки зі списку ЮНЕСКО. Палац Ширваншахів – колишня резиденція правителів Ширвана, зведена XIV століття, після перенесення столиці в Баку. Тут житло, мечеть, усипальниця та лазня. Неподалік головна пам’ятка міста – Дівоча вежа. За однією із легенд її збудував шах, який вирішив одружитися з власною донькою. І на знак протесту вона стрибнула з вежі в Каспійське море.

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Чимало туристів можна зустріти і на відреставрованій музейній вуличці, де знімали легендарну Діамантову руку. Три роки тому на місці тієї самої аптеки, де знімали епізод фільму, місцевий житель відкрив кав’ярню. Є окрема фотозона з відомими акторами.

Архітектурне диво Баку – центр культури імені Гейдара Алієва. Перед дивовижною будівлею ціла виставка сучасних азербайджанських митців. Ідеться про полум’яні вежі, хмарочоси заввишки 190, 160 і 140 метрів. Вони повністю вкриті світлодіодними екранами, тому вночі транслюють неймовірне шоу.

А ось щоб відчути сповна східний колорит, треба йти на базар. Панах тут торгує вже не один рік. Переконує, хто постійно їстиме місцеві фрукти – не хворітиме ніколи.

Самі ж бакинці дуже гостинні – без чашки чаю не відпустять. Його тут смакують цілодобово. Відрізнити підробку напою можуть одразу.

А ввечері місцеві радять насолодитися прогулянкою Приморським бульваром.

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