Собственный бизнес в монастыре: в Гошеве монахини выращивают шампиньоны

Гошевский монастырь сестер Пресвятой семьи уникален. Несмотря на то, что там проживает всего 10 монашек, свое пристанище они превратили в центр социального предпринимательства.

Первым стартапом для монахинь стали шампиньоны. Затем были солнечные коллекторы и макаронный цех. Треть от заработанного сестры передают на добрые дела: для детей организовывают лагеря, на реабилитацию принимают семьи участников АТО и финансово поддерживают незащищенные семьи.

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Энергию солнца направляют на пользу обществу. Год расчетов и во дворе монастыря выросла стена из солнечных коллекторов, эта система подогревает воду. Солнечные лучи использует даже зимой.

Монахини написали бизнес-план, вложили 10 тысяч евро. Выращенные грибы сбывают во Львове на рынке. Теоретически за четыре года бизнес уже бы давно окупился. Но треть от заработка каждый раз монахини передают на добрые дела. Оборудование для переработки муки закупили в Италии и переделать за день ее могут до 200 кг. Макароны фасуют на месте. Их можно найти в супермаркетах.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в центре Киева пытались поджечь монастырь.

Опубликовано Октябрь, 16 в 11:34



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