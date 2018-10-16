Власний бізнес в монастирі: в Гошеві черниці вирощують печериці

Гошівський монастир сестер Пресвятої родини унікальний. Попри те, що там мешкає лише 10 монашок, своє пристанище вони перетворили у центр соціального підприємництва.

Першим стартапом для черниць стали шампіньйони. Потім були сонячні колектори та макаронний цех. Третину від заробленого сестри передають на добрі справи: для дітей організовують табори, на реабілітацію приймають сім’ї учасників АТО та фінансово підтримують малозахищені родини.

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Енергію сонця скеровують на користь громаді. Рік розрахунків і на подвір’ї монастиря виросла стіна з сонячних колекторів, ця система підігріває воду. Сонячні промені використовує навіть взимку.

Черниці написали бізнес-план, вклали 10 тисяч євро. Вирощені гриби збувають у Львові на ринку. Теоретично за чотири роки бізнес вже б давно окупився. Але третину від заробітку кожного разу монахині передають на добрі справи. Обладнання для переробки муки закупили в Італії і переробити за день її можуть до 200 кг. Макарони фасують на місці. Їх можна знайти у супермаркетах.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у центрі Києва намагалися підпалити монастир.

Опубліковано Жовтень, 16 в 11:34



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