Попала в телефон: в Харьковской области мужчину убила молния

В селе Красная Поляна Барвенковского района Харьковской области молния убила мужчину.

Трагедия произошла, когда пенсионер во время грозы был на огороде. Смерть наступила мгновенно.

Предварительно молния ударила в мобильный телефон.

Местные СМИ сообщают, что мужчину на огороде нашла жена и вызвала скорую. Медики обнаружили на теле погибшего ожоги, характерные для поражения молнией.

Погибшему было 62 года, был ветераном МВД, работал участковым.

Харьковщина уже несколько дней страдает от ливней. 8 июня затопило улицы вблизи Южного железнодорожного вокзала, окраину автовокзала на Холодной горе и улицу Клочковскую.

Дороги превратились в реки, машины остановились. Местами выпал град.

По информации регионального центра гидрометеорологии, дожди с грозами будут лить целую неделю, также будет сильный ветер.

Дождь в Харькове

Из-за грозы 6 июня в Харькове залило центр и близкие к нему районы города. В водоем превратилась улица Морозова.

Подробнее о дожде в Харькове читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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