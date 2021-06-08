Попала в телефон: в Харьковской области мужчину убила молния
В селе Красная Поляна Барвенковского района Харьковской области молния убила мужчину.
Трагедия произошла, когда пенсионер во время грозы был на огороде. Смерть наступила мгновенно.
Предварительно молния ударила в мобильный телефон.
Местные СМИ сообщают, что мужчину на огороде нашла жена и вызвала скорую. Медики обнаружили на теле погибшего ожоги, характерные для поражения молнией.
Погибшему было 62 года, был ветераном МВД, работал участковым.
Харьковщина уже несколько дней страдает от ливней. 8 июня затопило улицы вблизи Южного железнодорожного вокзала, окраину автовокзала на Холодной горе и улицу Клочковскую.
Дороги превратились в реки, машины остановились. Местами выпал град.
По информации регионального центра гидрометеорологии, дожди с грозами будут лить целую неделю, также будет сильный ветер.
Дождь в Харькове
Из-за грозы 6 июня в Харькове залило центр и близкие к нему районы города. В водоем превратилась улица Морозова.
Подробнее о дожде в Харькове читайте в материале Фактов ICTV.
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