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Факти / Відео / Надзвичайні події

Влучила в телефон: у Харківській області чоловіка вбила блискавка

У селі Червона Поляна Барвінківського району Харківської області блискавка вбила чоловіка.

Трагедія сталася, коли пенсіонер під час грози був на городі. Смерть настала миттєво.

Попередньо блискавка вдарила в мобільний телефон.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловіка на городі знайшла дружина й викликала швидку. Медики виявили на тілі загиблого опіки, характерні для ураження блискавки.

Загиблому було 62 роки, був ветераном МВС, працював дільничним.

Харківщина вже кілька днів потерпає від злив. 8 червня затопило вулиці поблизу Південного залізничного вокзалу, околицю автовокзалу на Холодній горі та вулицю Клочківську.

Дороги перетворилися на річки, автівки зупинилися. Подекуди випав град.

За інформацією регіонального центру гідрометеорології, дощі з грозами литимуть цілий тиждень, також буде сильний вітер.

Дощ у Харкові

Через грозу 6 червня в Харкові залило центр і близькі до нього райони міста. На водойму перетворилася вулиця Морозова.

Детальніше про дощ у Харкові читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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