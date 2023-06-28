Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті

На Закарпатті, попри війну, можна відпочити і душею, і тілом. Це відносно безпечний регіон, де є всі умови відновити сили та впоратися зі стресом. Хоча нині туристів тут мало, приїжджають лише українці, та й то здебільшого на кілька днів.

Одні їдуть у Карпати, щоб просто виспатися, інші шукають усамітнення в невеличких гірських селах. Там багато затишних садиб. Хто шукає розвинений сервіс, обирає популярні курорти. Та будь-де гори на Закарпатті вражають, особливо туристів із рівнинної України.

На Закарпатті є багато промаркованих туристичних маршрутів різної складності. А ще українці тут милуються озерами та стрімкими потоками, дегустують домашнє вино та смачні страви. І обов’язково відвідують одне з природних чудес України – бурхливий водоспад Шипіт. Найсміливіші тут навіть купаються.

– Нам дуже подобається це місце. Дуже приємно, затишно, люди чудові, край мальовничий. Щоб відпочити є. Навіть в таких умовах війни – перезавантажитись і знову до справ, – каже турист із Києва Олександр Пяскін.

У цьому регіоні альтернатива морю – басейни. Тут найбільше в Україні термальних джерел. Цілюща вода – тепла й холодна, має різну мінералізацію і хімічний склад. Її п’ють та у ній купаються.

– Різні температури у різних басейнах, відвідування за один раз водойм різних температур, добре впливає на стан нервової системи та імунної системи. Дарує рівновагу і гартує нервову систему, що особливо важливо у теперішній час, – зазначає медичний директор центру оздоровлення термального курорту Петро Ткачук.

Вартість відпочинку тут не змінилися. Дві години у термальних басейнах коштують 300 грн.

Більшість власників туристичних об’єктів зважають на низьку фінансову спроможність українців. Тому цін не підвищують, вони довоєнні. Доба в зеленій садибі коштує від 250 грн із людини. У готелі – від 750 грн. Обід – від 100 грн, вечеря – 150 грн. У сфері туризму нині не заробляють. Радіють, якщо можуть покрити витрати.

Постійна тривожність негативно впливає на людей. Тому психологи радять відпочинок. Хоча б коротка зміна місця й обстанови допомагає набути сил – для подальшого протистояння ворогу.

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