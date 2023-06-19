Уютные отели и современные комплексы: где отдохнуть в Карпатах

Украинские Карпаты — место силы и вдохновения, а на время войны — это еще и безопасные вакации. Комфортные условия можно найти для семей с детьми, молодежи и пожилых людей.

Современные комплексы отдыха с развитой инфраструктурой, уютные недорогие отели с бассейнами, домашние зеленые усадьбы, экскурсии и походы сделают уикенд или несколько недель релакса незабываемыми. Спокойствием наполнят прогулки по лесу и горным тропам, аромат трав, журчание горной реки, рыбалка и еще немало развлечений под открытым небом.

Два года карантина, второй год войны, а украинский бизнес не только выживает, но и предлагает лучшие условия. Один из таких комплексов расположен в самом большом туристическом селе на Прикарпатье — Полянице. На 18 гектарах есть комфортные коттеджи, смотровые площадки и бассейны.

— Приезжают как семьи с детьми, так и компании, молодые пары на отдых. И мы стараемся удовлетворить потребности каждой этой целевой группы. Если это семьи с детьми, то для нас есть отдельная зона, отдельный бассейн, — говорит операционный директор коттеджного городка Юлианна Ковалевская.

Стоимость проживания в отеле от 1 700 грн в сутки. Коттеджи — от 3 500 грн. Если бронировать заранее, получается дешевле.

Невероятные виды и экзотический дизайн имеет купольный дом. Вода из глубокой скважины, есть кухня, санузел, завтраки в номер. Проживание — от 3 500 до 4 500 грн за ночь.

Если по-домашнему и экономно — то в каждом горном селе и поселке украинцев принимают “зеленые усадьбы”. Стоимость проживания — от 350 грн с человека.

Хотя отели с оздоровительными процедурами и питанием могут стоить немного дороже, чем проживание в сельских домах, но отдых в Карпатах в целом считают бюджетным.

Учитывая испытания, в котором второй год живет каждый украинец, это возможность перезарядиться и набраться сил, чтобы работать на победу.

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