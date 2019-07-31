Вогонь не відкривали вже давно. Як діє режим тиші в зоні ООС

На спостережному пункті Андрій займається звичною для режиму тиші справою – слідкує у трубу розвідника за найближчою посадкою. Там позиції бойовиків. Та під час перемир’я активності зі сторони ворога не помітно.

Те, що мовчить і наша зброя красномовно доводить павутина на ДШК. Едуард переконує – за зброєю доглядають та чистять її регулярно. Та вогонь не відкривали вже давно.

Едуард був успішним ресторатором у Львові, 9 років жив у Німеччині. Та нині в складі королівської піхоти на околицях Донецька тримає оборону умовного кордону. Мотивація у чоловіка лишилася тією, що була на початку війни.

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Ці чоловіки на війні не перший рік. Про них можна сказати – вже биті фронтом та пережили не одне перемир’я. Зізнаються, до тиші звикнути важко. На передовій вона зазвичай оманлива.

Попри режим тиші, армійці не втрачають і бойових навичок. Напередодні побратими Едуарда виграли змагання з влучності стрільби із кулемета. Тож ворог може не хвилюватися та відмовитись зайвий раз від збройних провокацій.

До слова, турбуючий вогонь та відеофейки: ворог на передовій продовжує провокації.

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