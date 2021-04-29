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Войцех и Боснюк обыгрывают оппонентов на ЧЕ по бадминтону

На этой неделе стартовал чемпионат Европы по бадминтону. Поэтому в Киев приехали более 200 лучших спортсменов из 36-ти стран мира.

Однако украинская спортсменка Мария Улитина фактически потеряла шансы поехать на Олимпиаду в Токио. Она сенсационно проиграла в первом круге чемпионата Европы по бадминтону в Киеве.

Также неудачно стартовал лидер нашей команды — Артем Почтарев. Хотя он сумел сохранить неплохие перспективы по Олимпиаде.

Улитина в двух сетах проиграла седьмой сеяной Лине Кристоферсен из Дании. А Почтарев из-за травмы не доиграл встречу против финна Ээту Хейно.

Единственными, кто из украинских спортсменов пробился дальше — это Наталья Войцех и Даниил Боснюк.

Войцех за два сета победила Соню Гонсалвеш из Португалии. Сегодня она сойдется с шестой сеяной датчанкой Кьяерс Фельд.

А 20-летний Боснюк, который впервые выступает на взрослом Евро, справился со словенцем Михой Иваничем. Его следующий соперник также непростой — восьмая ракетка француз Роксель.

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На Badminton Europe TV матчи будут демонстрироваться со стадии 1/32 финала и в 1/8, а на платформе MEGOGO запланированы показы трансляций со стадии четвертьфинала и до финальных соревнований турнира 2 мая.

Больше о Чемпионате Европы по бадминтону 2021 — читайте на Фактах ICTV.

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