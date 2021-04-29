Войцех та Боснюк обігрують опонентів на ЧЄ з бадмінтону

На цьому тижні стартував чемпіонат Європи з бадмінтону. Відтак до Києва приїхали понад 200 найкращих спортсменів з 36-ти країн світу.

Однак українська спортсменка Марія Улітіна фактично втратила шанси поїхати на Олімпіаду в Токіо. Вона сенсаційно програла у першому колі чемпіонату Європи з бадмінтону в Києві.

Також невдало стартував лідер нашої команди – Артем Почтарьов. Хоча він зумів зберегти непогані перспективи щодо Олімпіади.

Улітіна у двох сетах програла сьомій сіяній Ліне Крістоферсен із Данії. А Почтарьов через травму не дограв зустріч проти фіна Еету Хейно.

Єдиними, хто з українських спортсменів пробився далі – це Наталія Войцех і Данило Боснюк.

Войцех за два сети перемогла Соню Гонсалвеш із Португалії. Сьогодні вона зійдеться з шостою сіяною данкою Кьяерс Фельд.

А 20-річний Боснюк, який вперше виступає на дорослому Євро, впорався зі словенцем Міхою Іванічем. Його наступний суперник також непростий – восьма ракетка француз Роксель.

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Де дивитися Чемпіонат Європи з бадмінтону

На Badminton Europe TV матчі демонструватимуться зі стадії 1/32 фіналу і до 1/8, а на платформі MEGOGO заплановані покази трансляцій зі стадії чвертьфіналу та до фінальних змагань турніру 2 травня. Більше про Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 – читайте на Фактах ICTV.

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