Войцех та Боснюк обігрують опонентів на ЧЄ з бадмінтону
На цьому тижні стартував чемпіонат Європи з бадмінтону. Відтак до Києва приїхали понад 200 найкращих спортсменів з 36-ти країн світу.
Однак українська спортсменка Марія Улітіна фактично втратила шанси поїхати на Олімпіаду в Токіо. Вона сенсаційно програла у першому колі чемпіонату Європи з бадмінтону в Києві.
Також невдало стартував лідер нашої команди – Артем Почтарьов. Хоча він зумів зберегти непогані перспективи щодо Олімпіади.
Улітіна у двох сетах програла сьомій сіяній Ліне Крістоферсен із Данії. А Почтарьов через травму не дограв зустріч проти фіна Еету Хейно.
Єдиними, хто з українських спортсменів пробився далі – це Наталія Войцех і Данило Боснюк.
Войцех за два сети перемогла Соню Гонсалвеш із Португалії. Сьогодні вона зійдеться з шостою сіяною данкою Кьяерс Фельд.
А 20-річний Боснюк, який вперше виступає на дорослому Євро, впорався зі словенцем Міхою Іванічем. Його наступний суперник також непростий – восьма ракетка француз Роксель.
Де дивитися Чемпіонат Європи з бадмінтону
На Badminton Europe TV матчі демонструватимуться зі стадії 1/32 фіналу і до 1/8, а на платформі MEGOGO заплановані покази трансляцій зі стадії чвертьфіналу та до фінальних змагань турніру 2 травня.
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