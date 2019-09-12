Владимир Цемах снова в Украине

Подозреваемый по делу о катастрофе Boeing рейса MH17 Владимир Цемах снова в Украине. Эту информацию обнародовала его дочь.

Правда, для украинских силовиков он недоступен. Из России боевик вернулся на оккупированную территорию Донбасса.

В рамках обмена заложниками между Украиной и Россией его пришлось отдать Москве. Нидерланды требовали, чтобы Россия выдала им Цемах. Накануне, местные следователи сменили статус боевика с главного свидетеля на подозреваемого в трагедии.

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К слову, освобожденные моряки собрали деньги для политзаключенного Котова.

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